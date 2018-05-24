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今日 10:57 國際財經

日央行:保護主義是經濟前景重要風險之一

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日本央行審議委員櫻井真表示，保護主義是日本經濟前景的重要風險之一。

櫻井真認為，央行必須確保長期寬鬆政策不會影響金融體系穩定，倘若保護主義擴散及抑制貿易和投資，全球經濟將失去增長驅動力。

他續稱，貨幣政策必須尋求盡可能地維持目前趨緊的供需狀況，央行須盡早實現物價目標並不意味着魯莽行事。隨着通脹預期和經濟長期增長強勁，收益率曲線控制的刺激措施效果將加強。

櫻井真又認為，鑑於通脹疲弱，央行目前應耐心保持寬鬆貨幣政策，而且不宜過於關注特定的時間框架和指標，因貨幣政策須考慮各種不確定性。

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