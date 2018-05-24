國際財經

虛擬貨幣急挫 市值72小時蒸發500億美元

投資者關注監管問題，虛擬貨幣在美國時間周三大部分時段急挫，市值在72小時內蒸發500億美元。比特幣曾低見7442.92美元。

聯儲不過急加息 道指高收52點

中美貿易談判再遇阻滯，加上意大利政局不穩，美股道指周三曾挫167點，其後聯儲局公布5月2日議息會議紀錄，顯示多數官員雖然認同6月須要加息，但認為通脹升勢不致於過急，對通脹可採取容忍態度，加息步伐毋須過急，帶動道指逐步回升，收市倒升52點，報24886點；標指同樣先低後高，收市反覆上揚0.32%；納指攀升0.64%。

金融市場焦點簡訊

‧聯儲議息紀錄發表後，聯邦基金利率期貨顯示，6月加息機會維持98%

‧ICE美滙指數升0.4%至94.018，創今年新高

‧避險貨幣受捧，美元兌日圓下滑至110.16，前一天為110.90

‧市場憂慮意大利政局，歐羅兌美元回落至1.1697，是去年11月以來最低

‧紐約6月期金收市跌2.4美元或0.2%，報每盎斯1289.60美元

‧Markit歐羅區5月PMI初值跌至55.5，低過預期，創15個月新低

‧歐股全線低收逾1%，德國DAX指數跌1.47%，意大利富時MIB指數挫1.31%

‧港股夜期收報30667點，升122點，較昨日恒指收市高水約1點

‧ADR港股比例指數收報30884點，較香港收市高218點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌143點子，一度跌穿6.39關口，低見6.3925

美國庫存意外上升 紐約油價下滑

美國上周原油庫存出乎意料增加580萬桶，紐約7月期油受壓，收市報每桶71.84美元，倒退36美仙或0.5%。市場關注石油出口國組織可能增產，以抵消委內瑞拉原油減產的效應，但布蘭特7月期油仍連續第三天上揚，升23美仙或0.3%，收報每桶79.80美元。

特朗普：對華貿易談判須改變現行框架

美國總統特朗普周三表示，華府與北京在貿易談判上，須要改變現時的「交易框架」，否則將難以落實貿易協議。華爾街人士相信，特朗普的言論為美中未來談判增添陰影。

新高教股東擬配售套現5.6億

銷售文件披露，新高教(02001)現有股東Advance Vision擬配售股份，套現最多5.6億元，每股配售價介乎6.72元至7元，較周三收市價折讓4.11%至7.95%。

企業焦點簡訊

‧博雅互動(00434)首季盈利8202.2萬人民幣，按年增21.62%

‧DYNAM JAPAN(06889)全年盈利108.7億日圓，按年增16.13%，派末期息6元

‧電視廣播(00511)CEO李寶安：Big Big Channel節目試行電子商貿成效甚佳

‧李寶安：TVB旗下網絡電視(OTT)業務已有600萬註冊用戶，希望今年錄得盈利

‧香港興業(00480)料全年盈利按年增約1.7倍至1.9倍，去年同期盈利8.24億元

‧雅居樂(03383)以總代價14.9億元人民幣，取得安徽省蕪湖市一幅住宅地塊

‧首創置業(02868)第一季淨利潤524.3萬元人民幣

‧信利(00732)預期第一季業績純利按年下跌約80%

‧耀才證券(01428)全年股東應佔溢利按年升89.81%，派末期息9.1仙

‧新確(01063)減持1137萬股SHIS(01647)，佔已發行股本約1.1%，套現2286.2萬元

‧晨訊(02000)通過宣派每股特別股息4仙，又預期，收取全數出售代價後，將宣派另一總數約2550萬元特別股息