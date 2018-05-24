國際財經

中美貿易談判再出問題，美國總統特朗普繼周二揚言不滿談判進展後，昨天又說在目前的談判框架下難以達成好的協議，加上意大利政局不穩，投資者紛紛拋售股票，轉投避險資產美債和日圓。

道指周二已因特朗普的言論低收，周三中段曾挫167點，其後聯儲局公布的5月2日議息會議紀錄，顯示多數官員雖然認同6月須要加息，但認為通脹升勢不致於過急，對通脹可採取容忍態度，加息步伐無須過急，帶動道指逐步回升，收市倒升52點或0.21%，報24886點；標指同樣先低後高，收市反覆上揚0.32%；納指更反覆攀升0.64%，表現相對強勢。大型折扣零售商Target業績遜預期，股價急插5.7%。

聯儲不過急加息 道指先跌後升

除了貿易戰憂慮，歐股還面對意大利新政府籌組出現問題的困擾，主要市場全線下跌，其中意大利股市挫逾1%。意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)周三傍晚召見總理候選人孔特(Giuseppe Conte)，並委任對方出任總理。孔特將籌組內閣，名單呈交總統批准。市場擔心新政府大幅增加開支，令債務進一步膨脹。

亞股普遍下跌，日股低收1.2%，是兩個月來最大跌幅，日圓上揚是主要因素。避險需求推高日圓，兌美元曾升1.2%，最高見109.56日圓兌一美元，尾段報110.16日圓，上日為110.90。美債需求也增加，美國10年期債息一度跌至2.987厘，尾市報3.004厘。

歐羅創半年新低 日圓受捧

意大利組成聯合政府的進展順利，市場憂慮新政府或推升財政赤字，令歐羅受壓，一度跌至1.1678美元的6個月低位，尾段報1.1697美元，上日為1.1780；美國聯儲局會議紀錄顯示，官員們支持6月加息，ICE美滙指數升0.4%至94.018，創下今年新高。WSJ美滙指數升0.1%至87.21。但地緣風險依然高企，支持避險貨幣滙價堅挺，美元兌日圓下滑至110.16，前一天為110.90。

紐約6月期金收市跌2.4美元或0.2%，報每盎斯1289.60美元。議息紀錄公布後，期金報1290.20美元。

較早時公布的美國上周原油庫存增加580萬桶，市場原先預期下跌170萬桶。庫存意外地上揚，拖累紐約7月期油倒退36美仙或0.5%，收市報每桶71.84美元。市場同時關注石油出口國組織可能增產，以抵消委內瑞拉原油減產的效應，但是布蘭特油價仍然上升，布蘭特7月期油升23美仙或0.3%，收市報每桶79.80美元，連續第三天上揚。

土耳其里拉再創新低

新興市場也受到注視，土耳其里拉一度下滑逾5%，再創新低，單是5月已經累瀉超過16%，並拖累其他新興貨幣下跌。分析員擔心，土耳其可能爆發全面經濟危機。諾貝爾經濟學獎得主克魯明說，目前新興市場猶如九十年代亞洲金融風暴的情況，貨幣滙率下跌，令企業負債上升，對經濟造成壓力，繼而令滙率進一步滑落。

美國數據方面，新屋銷售在4月下跌1.5%，勝預期。另外，Markit製造業PMI從4月的56.5升至56.6，符合預期；服務業PMI由54.6升至55.7。