國際財經

美元兌主要貨幣周三呈強，美市早段ICE美滙指數在94水平高位徘徊，但受到地緣政局憂慮升溫，避險貨幣包括日圓受到市場追捧。

截至本港晚上11時17分，反映美元兌一籃子主要貨幣的ICE美滙指數升0.42%，報93.99，即市最高曾觸及94.12。反映美元兌更廣泛貨幣的WSJ美滙指數升0.31%，報87.36。

金融數據服務公司Markit公布，歐元區5月製造業採購經理指數(PMI)初值，由上月56.2跌至55.5，低過市場預期的56.1，創15個月新低。服務業採購經理指數由54.7跌至53.9，亦差過市場預期，是16個月新低。另外，英國4月消費物價指數升2.4%，市場原本預期為2.5%，亦低於上月的2.5%。

兩項數據拖累歐羅及英鎊表現。歐羅兌美元退守至1.1709，創去年11月以來最低水平，較上日的1.1780顯著回落。英鎊兌美元由上日的1.3432，下滑至1.3348，創去年底以來最低。

新興市場貨幣受壓，土耳其里拉兌美元由上日的4.6691，急挫至4.8405，再創歷史新低。印尼盾和阿根廷披索兌美元近日亦創下數年低位或者歷史新低。

美國總統特朗普較早時稱，他與金正恩原定於6月12日舉行的峰會可能推遲，特朗普亦不滿意近日與中國的貿易談判成果，中美並未就如何處理中興通訊(00763)達成共識，加上委內瑞拉受到美國經濟制裁，伊朗亦可能受到美國制裁，種種跡象都顯示經濟關係及地緣政局受損，促使避險貨幣抬頭。

日圓兌美元漲至110.08，較上日的110.90彈升；瑞士法朗兌美元較早時亦造好，最新則回吐0.2%，報0.9947。

有分析師稱，特朗普似乎成為市場情緒和交易方向的一個重要指標，他的政策和言論正受到交易商廣泛關注。