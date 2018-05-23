訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:00 國際財經

美元漲0.42% 避險貨幣日圓受捧

放大圖片

美元兌主要貨幣周三呈強，美市早段ICE美滙指數在94水平高位徘徊，但受到地緣政局憂慮升溫，避險貨幣包括日圓受到市場追捧。

截至本港晚上11時17分，反映美元兌一籃子主要貨幣的ICE美滙指數升0.42%，報93.99，即市最高曾觸及94.12。反映美元兌更廣泛貨幣的WSJ美滙指數升0.31%，報87.36。

金融數據服務公司Markit公布，歐元區5月製造業採購經理指數(PMI)初值，由上月56.2跌至55.5，低過市場預期的56.1，創15個月新低。服務業採購經理指數由54.7跌至53.9，亦差過市場預期，是16個月新低。另外，英國4月消費物價指數升2.4%，市場原本預期為2.5%，亦低於上月的2.5%。

兩項數據拖累歐羅及英鎊表現。歐羅兌美元退守至1.1709，創去年11月以來最低水平，較上日的1.1780顯著回落。英鎊兌美元由上日的1.3432，下滑至1.3348，創去年底以來最低。

新興市場貨幣受壓，土耳其里拉兌美元由上日的4.6691，急挫至4.8405，再創歷史新低。印尼盾和阿根廷披索兌美元近日亦創下數年低位或者歷史新低。

美國總統特朗普較早時稱，他與金正恩原定於6月12日舉行的峰會可能推遲，特朗普亦不滿意近日與中國的貿易談判成果，中美並未就如何處理中興通訊(00763)達成共識，加上委內瑞拉受到美國經濟制裁，伊朗亦可能受到美國制裁，種種跡象都顯示經濟關係及地緣政局受損，促使避險貨幣抬頭。

日圓兌美元漲至110.08，較上日的110.90彈升；瑞士法朗兌美元較早時亦造好，最新則回吐0.2%，報0.9947。

有分析師稱，特朗普似乎成為市場情緒和交易方向的一個重要指標，他的政策和言論正受到交易商廣泛關注。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。