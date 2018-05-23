美國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為56.6，預期為56.5，4月終值為56.5。
期內，製造業PMI產出分項指數初值為55.8，上月終值為56.6；製造業PMI新訂單分項指數初值為58.1，上月終值為58.8。
5月Markit服務業PMI初值為55.7，預期為54.9，上月終值為54.6。
期內，服務業新業務分項指數初值為56.9，上月終值為58.5。
綜合PMI初值為55.7，上月終值為54.9。綜合PMI新訂單分項指數初值為57.1，上月終值為58.5。
今日 22:03 國際財經
美國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為56.6，預期為56.5，4月終值為56.5。
期內，製造業PMI產出分項指數初值為55.8，上月終值為56.6；製造業PMI新訂單分項指數初值為58.1，上月終值為58.8。
5月Markit服務業PMI初值為55.7，預期為54.9，上月終值為54.6。
期內，服務業新業務分項指數初值為56.9，上月終值為58.5。
綜合PMI初值為55.7，上月終值為54.9。綜合PMI新訂單分項指數初值為57.1，上月終值為58.5。
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