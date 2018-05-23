國際財經

由於上周美國10年期國債息率再度升破3%並持續攀升，美滙指數上周連續5個交易日均錄得上漲，而倫敦金在強勢美滙指數的拖累下在上周二(5月15日)一舉跌穿1300美元關口，其後雖在1285至1287美元一線獲得支持而輕微反彈至1291.5美元收市，但全周仍錄得2.08%跌幅。

值得留意的是，美國10年期國債息率於上周五(5月18日)刷新2011年以來最高水平3.126%，與德國10年期國債孳息率之差擴大至30年最大，息差達近250個基點。美國與德國國債息差的擴大為歐羅/美元帶來致命打擊，同時推動美滙指數持續上漲並於本周一(5月21日)觸及5個月新高94.06。與此同時，倫敦金亦在周一刷新2018年年內低點至1282.1美元。

不過，正當市場預期金價即將跌穿1280美元之際，倫敦金跌勢卻出現逆轉並成功收復1290美元。原因是原本順利的美朝首腦會談再生波折，先是5月16日的美韓軍演與美國的徹底無條件不可逆轉無核化要求令北韓有所不滿，北韓官員稱將重新考慮「特金會」如期舉行的可能性，後是美國總統特朗普(Donald Trump)表示如果不能達成美國的條件則可能與金正恩的峰會無法在6月舉行，更兼美國傳統盟友日本可能對美國商品加征2.64億美元的報復性關稅，令避險情緒有所抬頭，支持倫敦金成功在1280美元上方構築短期底部。

技術分析方面，倫敦金自5月15日跌穿1300美元大關後持續在1280美元至1295美元間整固，似乎在1280至1285美元區域(從2017年12月12日低位1236.4美元至2018年1月25日高位1365.9美元上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)支撐力度異常強勁，金價短期內或有望進一步挑戰1302美元甚至1305美元阻力。但目前日線圖的下降通道仍維持有效，估計金價需突破下降通道頂部阻力1309/1310美元才有望真正擺脫下行壓力。周四(5月24日)凌晨2時將公布美國聯儲局5月貨幣政策會議紀要，金價短期走勢方向或需在紀要公布後才能進一步明朗。

策略方面，短期內待倫敦金反彈至1308至1309美元沽出，下望1291美元，升穿1312美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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