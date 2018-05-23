國際財經

歐洲主要經濟體數據遜預期，加上美國總統特朗普表示美朝首腦峰會可能推遲甚至告吹，利淡投資氣氛，拖累歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7824點，跌52點或0.67%；德國DAX指數報12976點，跌193點或1.47%；法國CAC 40指數報5579點，跌60點或1.08%；意大利富時MIB指數報22834點，挫382點或1.65%。道指期貨暫報24654點，跌191點。

數據方面，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)初值55.5，低於預期的56；綜合PMI初值54.1，低於預期的55；服務業PMI初值53.9，低於預期的54.6。法國方面，5月綜合PMI由4月的56.9降至54.5，低於預期的56.6。德國5月服務業PMI初值從4月的53降至52.1，低於預期的53；製造業PMI初值56.8，低於預期的57.8，是2017年2月以來新低。

英國方面，4月消費者物價指數(CPI)按年上升2.4%，低於預期上升2.5%；按月升0.4%，預期為上升0.5%，兩者升幅均為去年3月以來新低。4月生產物價指數(PPI)產出物價較上年同期上升2.7%，預期為上升2.3%；PPI投入物價較上年同期上升5.3%，預期為上升5.8%。

歐洲央行(ECB)執委科爾(Benoit Coeure)表示，歐羅區有明確的財政法規，必須要加以遵守，惟不擔心經濟增長放緩，稱對通脹上升愈加有信心。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報71.74美元，跌0.46美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報78.82美元，跌0.75美元或0.94%。