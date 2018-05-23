國際財經

英國國家統計局公布，4月消費者物價指數(CPI)按年上升2.4%，低於預期上升2.5%；按月升0.4%，預期為上升0.5%，兩者升幅均為去年3月以來新低。

期內，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按年上升2.1%，預期為上升2.2%，為2017年3月以來新低；按月上升0.4%，預期為上升0.5%。

4月零售物價指數(RPI)按年上升3.4%，按月上升0.5%，兩者均符合預期。扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)按年上升3.4%，按月則上升0.5%。