國際財經

IHS Markit公布，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)初值55.5，低於預期的56。

期內，綜合PMI初值54.1，低於預期的55；服務業PMI初值53.9，低於預期的54.6。

德國方面，5月服務業PMI初值從4月的53降至52.1，低於預期的53，觸及2016年9月以來最低。

期內，製造業PMI初值56.8，低於預期的57.8，是2017年2月以來最低；綜合PMI初值由4月的54.6降至53.1，是2016年9月以來最低。