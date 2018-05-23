國際財經

中美貿易衝突陰霾揮之不去，美國總統特朗普對中美貿易談判結果未滿意，強調對取消中興(00763)禁令一事並未與北京達成協議；同時，外界亦擔心美朝首腦峰會可能推遲甚至告吹，投資者正評估地緣政局及經貿不明確因素對大市構成的風險，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7841點，跌36點或0.46%；德國DAX指數報13026點，跌143點或1.09%；法國CAC 40指數報5589點，跌50點或0.9%；意大利富時MIB指數報22919點，挫297點或1.28%。

法國5月綜合採購經理指數(PMI)由4月的56.9降至54.5，低於預期的56.6，為2017年1月以來新低，主要是一連串公眾假期令服務業受到影響。

道指期貨暫報24695點，跌150點。

石油出口國組織(OPEC)盛傳或於下月決定提升原油出口限額，以應對伊朗與委內瑞拉的原油供應因美國制裁行動而減少，油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報71.91美元，跌0.29美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報79.09美元，跌0.48美元或0.6%。

歐羅區今日稍後將公布5月製造業PMI初值，市場預期由56.2降至56.1。英國4月消費物價指數(CPI)按月及按年料分別升0.5%及2.5%，前值分別升0.1%及2.5%。

此外，美國能源資訊局(EIA)將於周三公布上周庫存數據，市場預期原油庫存將下滑200萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少143萬桶與125萬桶。