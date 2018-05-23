訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:28 國際財經

夏文達:留關稅聯盟對維持貿易平穩非必要

放大圖片

英國財相夏文達(Philip Hammond)強調，英國脫歐後留在歐盟關稅聯盟，對於維持貿易平穩運作來說，並非必要。

英國工業聯盟(CBI)主席Paul Dreschler稍早前表示，為避免運輸延誤和企業行政負擔、以及防止愛爾蘭和北愛爾蘭間出現硬邊界，留在關稅聯盟是英國目前唯一切實可行的選項。

夏文達回應稱，政府了解脫歐後一系列關稅屬於當務之急，包括避免邊境延誤和額外的繁文縟節手續，但不認為留在關稅聯盟是實現那些目標所必要的，又說政府正持續致力於其替代選項。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。