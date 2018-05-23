國際財經

英國財相夏文達(Philip Hammond)強調，英國脫歐後留在歐盟關稅聯盟，對於維持貿易平穩運作來說，並非必要。

英國工業聯盟(CBI)主席Paul Dreschler稍早前表示，為避免運輸延誤和企業行政負擔、以及防止愛爾蘭和北愛爾蘭間出現硬邊界，留在關稅聯盟是英國目前唯一切實可行的選項。

夏文達回應稱，政府了解脫歐後一系列關稅屬於當務之急，包括避免邊境延誤和額外的繁文縟節手續，但不認為留在關稅聯盟是實現那些目標所必要的，又說政府正持續致力於其替代選項。