日本5月製造業活動擴張速度9個月以來最慢，因新訂單降溫，顯示國內需求疲軟可能阻礙經濟反彈。
日本5月經季節調整的Markit/日經製造業採購經理指數(PMI)初值降至52.5，雖創2017年8月來低位，但已是連續第21個月高於盛衰分界線。4月製造業PMI終值53.8。
IHS Markit分析師Joe Hayes表示，5月新訂單分項指數初值從4月終值53.8降至52.3，反映日本國內消費略為走弱，產出擴張速度亦低於4月。
不過，新出口訂單指數從4月份的50.4升至51，反映全球需求增加。
今日 09:59 國際財經
日本5月製造業活動擴張速度9個月以來最慢，因新訂單降溫，顯示國內需求疲軟可能阻礙經濟反彈。
日本5月經季節調整的Markit/日經製造業採購經理指數(PMI)初值降至52.5，雖創2017年8月來低位，但已是連續第21個月高於盛衰分界線。4月製造業PMI終值53.8。
IHS Markit分析師Joe Hayes表示，5月新訂單分項指數初值從4月終值53.8降至52.3，反映日本國內消費略為走弱，產出擴張速度亦低於4月。
不過，新出口訂單指數從4月份的50.4升至51，反映全球需求增加。
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