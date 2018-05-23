國際財經

內地7月調低汽車進口關稅至15%

國家財政部宣布，7月1日起，進口汽車關稅由最高的25%下調至15%，汽車零部件關稅下調至6%。

特朗普言論拖累 道指收市挫178點

美股道指繼周一飆近300點後，周二早段一度再升51點，但後繼無力，加上美國總統特朗普稱，原定6月12日他與北韓領導人金正恩的會晤可能推遲，又稱並未與中國就處理中興通訊(00763)達成任何協議，並且對最近一輪中美貿易談判的結果「不高興」，拖累道指加劇跌勢，尾段曾挫201點，收市仍挫178點或0.72%，報24834點；標指、納指則分別回吐0.31%和0.21%。

金融市場焦點簡訊

‧ICE美滙指數跌0.1%，美市尾段報93.563

‧紐約6月期金升1.1美元或0.1%，收市報每盎斯1292美元

‧美國10年期國庫券孳息大致持平，美市尾段報3.058%

‧Facebook行政總裁朱克伯格在歐洲議會作證，為用戶訊息洩露事件致歉

‧英倫銀行行長卡尼：英國經濟將呈反彈，不排除加息可能性

‧意大利五星運動和北方聯盟黨推舉法律教授孔特出任總理，政局憂慮暫紓緩

‧意大利富時MIB指數收市反彈0.54%，報23216點；10年期債息回落5個基點

‧反映泛歐股市表現的Stoxx Europe 600指數升0.27%，收報396.94點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)一度高見6.3618，收市升179點子

特朗普：與金正恩6月會晤可能推遲

美國總統特朗普周二在白宮會見南韓總統文在寅期間稱，他與北韓領導人金正恩的峰會日期很可能推遲，外界原本預期，兩人6月12日將在新加坡會面。文在寅的發言人則稱，南北韓將於美韓聯合軍演5月25日結束後，恢復高規格對話安排。

特朗普:撤中興禁令未達協議 美中貿談未感满意

美國總統特朗普表示，就「放生」中興通訊(00763)一事，白宮政府並未與北京達成協議，又稱他對近日美中貿易談判結果未感滿意。

雷蛇夥京東拓內地電競市場

雷蛇(01337)宣布與京東戰略合作，加速中國市場發展，同時推出Razer Blade遊戲手提電腦，定價由1899美元或1.7萬元人民幣起。

本地焦點簡訊

‧ADR港股比例指數收報31289點，較港周一收市高55點

‧騰訊(00700)ADR折算報409.3元，較周一港收市升0.32%

‧滙控(00005)ADR折合報79.3元，較香港高1.93%

‧全通(00633)主席陳元明旗下持有的114萬股，周一遭股票經紀強制出售

‧福晟國際(00627)以代價1.57億元人民幣，收購寧德碧晟房地產開發34%股權

‧中國軟實力(00139)向不少於6名承配人配售最多20億股，每股作價0.1元，集資最多2億元