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今日 05:55 國際財經

惠普企業上季業績勝預期 市後股價微揚

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分拆自惠普電腦的惠普企業(HP Enterprise)公布，第二財季錄得純利7.78億美元(60.68億港元)，前一年度同期錄得淨虧損6.12億美元。

集團指出，上季每股經調整盈利為34美仙，收入升9.7%至74.7億美元；FactSet預測值分別為31美仙與73.9億美元。

惠普企業預期，第三財季每股經調整盈利介乎35至39美仙，全年計則介乎1.4至1.5美元，分析員預測分別為36美仙與1.41美元。

消息公布後，惠普企業股價在市後時段輕微上揚。

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