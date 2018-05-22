國際財經

投資者關注意大利籌組新政府的進展、憂慮美朝首腦峰會有機會告吹，以及美國可能對伊朗實施最嚴厲經濟制裁，但中美貿易關係趨暖，抵消部分跌勢，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時01分，英國富時100指數報7864點，升5點或0.07%；德國DAX指數報13080點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5631點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報23183點，升90點或0.39%。

道指期貨暫報25050點，升48點。

中美貿易關係緩和，內地宣布由7月1日起，降低汽車及零部件進口關稅。中興通訊(00763)亦稱美國將取消對其銷售禁令的消息屬實。中國外交部發言人指出，中美已就經貿問題達成重要共識，並會就如何落實細節展開進一步磋商，美方將派出代表團到中國磋商，具體情況有待公布。

另外，意大利兩個民粹政黨正籌組新政府，投資者觀望事態進展，關注聯合政府會否尋求減稅、增加社會福利開支及停止退休金改革，擔憂此將威脅意大利政府的債務可持續性。

同時，市場對於美國與北韓能夠成功舉行首腦峰會抱存疑問，因美國副總統彭斯警告北韓最高領導人金正恩「勿玩把戲」，稱亳無疑問總統特朗普仍可能退出該峰會。

此外，美國國務卿蓬佩奧早前警告，伊朗須放棄核武與撤出敍利亞等，否則會面對歷來最嚴厲的經濟制裁。對環球市場造成影響。

油價持續走高，因美國可能分別對產油國委內瑞拉及伊朗實施嚴厲制裁，令到全球石油供應可能出現潛在風險。紐約原油期貨最新每桶報72.48美元，升0.24美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報79.58美元，升0.36美元或0.45%。