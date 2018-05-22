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今日 08:40 國際財經

博斯蒂克:聯儲宜訂彈性通脹目標

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亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，較樂意看到聯儲局更改通脹基準，由2%目標轉為較彈性的目標通脹水平。

聯儲局目前把通脹指標訂為2%，但近年來有討論更改通脹指標框架的聲音，因為有聯儲官員希望避免2008年至2015年、通脹長期不達2%指標的困境重現，令到當局可能被迫減息至接近零，以推動通脹上揚。

博斯蒂克指出，如果訂為彈性物價目標，當通脹低於目標一段時間後，一旦經濟情況許可，當局可容許通脹回升至較目標為高的水平。他認為，心目中的通脹政策框架是很具彈性的。

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