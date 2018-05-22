國際財經

中美貿易糾紛緩和，利好市場氣氛，美股造好，道瓊斯工業平均指數升近300點，重上25000點。

道指升298點或1.2%，收市報25013，是3月12日以來最高。標準普爾500指數升20點或0.7%，收市報2733，同樣是3月中以來最高。納斯特綜合指數升39點或0.5%，收市報7394。

標普11個主要分項指數全部上揚，與貿易關連較密切的工業類表現最佳，升1.5%。

上周末，中國同意進口更多美國貨品，以縮窄對美國的貿易順差。美國財長努欽在星期日表示，暫緩對中國進口貨品徵收關稅的行動，令到兩國的貿易戰有所降溫。

上周五急升至七年高位3.126%的美國10年期國債孳息，周一表現平靜，報3.06%。ICE美滙指數持平，保持在93.63水平。

Harris Financial Group管理合夥人Jamie Cox表示，貿易議題是美國投資者最關注事項，因此貿易戰暫停的消息，成為推動股市的主要動力。

經濟數據未有特別指示作用。芝加哥聯儲的4月全國活動指數報0.34，與3月的0.32相近。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克提議改通脹指標。

個別股份方面，通用電氣把運輸業務與Wabtec合併，股價升1.9%。行政總裁馬斯克(Elon Musk)公布高性能版Model 3，特斯拉(Tesla)股價升2.8%。



紐約期金跌40美仙或0.1%，收市報每盎斯1290.90美元。

紐約期油升1.4%，收市報每桶72.24美元，再創三年半高位。布蘭特7月期油收市升71美仙或1%，報每桶79.22美元。