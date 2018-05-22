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今日 07:22 國際財經

卡什卡里促聯儲局同僚 勿過分推動加息

明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)忠告其他聯儲局同僚，加息力度不宜過份進取，因為可能導致美國經濟陷入衰退。

他在出席活動時指出，聯儲局不應該過分推動加息步伐，因為工資增長數據顯示，就業市道仍有呆滯地方；當局較合宜的，是有見及工資增長勢頭強勁，才作出回應。

卡什卡里又表示，密切關注債券孳息曲線，一旦曲線出現逆轉，便是經濟步入衰退的徵兆。

他是對進一步加息步伐審慎的兩名地區總裁之一，但不是今年公開市場委員會投票委員。

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