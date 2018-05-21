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青建國際(01240)公布，旗下新加坡項目心樂軒於本月19日(星期六)推出第二階段銷售，開盤首日成交單位達推出項目的60%。

是次項目共推出115個單位，銷售首日成功賣出60%，所售單位平均每平方米售價較項目第一期銷售價亦有上升。心樂軒共擁有516個住宅單位，設有6000平方米的零售空間，以及一家托兒所。去年8月心樂軒首次開盤，銷售首日便將280個單位售罄。

該公司行政總裁王從遠表示，今年新加坡住宅市場持續回暖，未來將致力於為新加坡私宅市場帶來更多標桿型產品。