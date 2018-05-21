國際財經

上周五(5月18日)加拿大公布的經濟數據普遍遜於預期：雖然3月零售銷售按月增長0.6%，高於預期增長0.3%，但3月核心零售銷售意外下跌0.2%，遠遜於預期增長0.5%；4月消費物價指數(CPI)按月增長0.3%，按年增長2.2%，均遜於預期，而且4月核心CPI按月增長0.1%，按年增長1.5%，顯著低於前值增長。考慮到此前加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)曾警告稱，加拿大未來加息節奏將取決於美國貿易政策、加拿大應對較高借貸成本的能力、以及通脹上漲壓力是否高於預期，而加拿大4月CPI穩定在央行目標附近而未見加速增長跡象，故加拿大加息前景仍然黯淡。數據公布後，美元/加元從1.2800附近一度急升逾90點，最高曾觸及3日新高1.2910。

上周美國國債息率持續攀升，帶動美滙指數連漲5個交易日，而北美自由貿易協定(NAFTA)談判了9個月仍遲遲未能達成協議的狀態亦令加元受壓，目前美加墨三國主要在「日落條款」與汽車業零部件的北美生產比例存在矛盾，並且將在未來幾天舉行高級別會議，美國眾議院議長瑞安(Paul Ryan)稱達成協議可能需要一到兩周時間。

但另一方面，油價持續上漲亦限制了加元的下跌幅度。近期美國宣布退出伊朗核協議，並重新制裁伊朗，或將減少伊朗的石油供應並為油價帶來支持，而且委內瑞拉現任激進左翼總統馬杜羅(Nicolas Maduro)如期連任，由於美國一直指責委內瑞拉選舉結果弄虛作假，若今次借題發揮升級對委內瑞拉的制裁，並影響該國石油供應，油價或可進一步上漲。

美元的強勢和油價的持續反彈令美元/加元陷入多空爭持狀態，今日美元/加元仍在1.2850至1.2890之間窄幅波動，似乎正在日線圖形成整固三角形。短期內滙價或會繼續在1.2790至1.2890之間整固波動，或需等待本周四(5月24日)凌晨2點美國聯儲局公布5月貨幣政策會議紀要後才能確定後市方向。

策略方面，我們根據5月8日策略於1.2900建立的美元/加元買盤上望1.3040，跌穿1.2860止損)已於1.2860平倉，虧損40點。短期內若美元/加元回落至1.2780-1.2790區域，我們將買入美元，上望1.2880，跌穿1.2740止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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