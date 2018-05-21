國際財經

區塊鏈技術科技公司Higgs Block旗下數碼資產交易平台Coinsuper(幣成)，推出首個加密貨幣交易所聯盟(CEN)。

Higgs Block集團首席執行官Karen Chen表示，CEN的成立至關重要，它將致力於協調傳統金融世界中的重要角色，包括金融機構、監管機構及加密貨幣交易所，以進一步擴大加密貨幣市場。

Coinsuper將扮演聯盟代理人的角色，發揮中央樞紐的協調作用，職責包括組織協調各大交易所、保護客戶利益、行業自律及減小風險等。