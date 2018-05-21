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今日 12:00 國際財經

摩通區塊鏈前主管料大行將展加密貨幣業務

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摩根大通旗下區塊鏈部門前負責人Amber Baldet表示，像摩根大通這樣的大行可能很快就會進入加密貨幣業務。

Baldet認為，這比人們想像中要快，但即使銀行們有意願，法律和監管框架仍是一個巨大的挑戰。

雖然投資者去年從比特幣上漲價格1.3倍獲得創紀錄的利潤，但大多數銀行還是選擇離開。據報，高盛正在推進在一家華爾街銀行建立第一個比特幣交易業務。

摩根大通兩年前開發了區塊鏈技術，用於清算和結算衍生品和跨境支付業務，但Baldet表示，它可以跨行業使用。

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