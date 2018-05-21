訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:45 國際財經

魏德曼:歐央行應趕快結束QE

放大圖片

德央行行長魏德曼(Jens Weidmann) 認為，歐洲央行決策者應趕快宣布結束量化寬鬆(QE)政策，又對明年角逐歐央行行長一職持開放態度。

隨着通脹率緩緩升高，歐央行決策者如今正在討論是否在9月之後結束其規模達2.55萬億歐羅的買債計劃。

魏德曼接受德國傳媒訪問時指出，歐央行最近預測為，2020年時歐羅區通脹率將在1.7%，符合官員對物價穩定的定義。

魏德曼認為，考慮到經濟快速增長，今年結束購債計劃似乎是合理的，貨幣政策正常化不應受到不必要的推遲。他無意預測管委會的決定，但認為及早澄清這個問題並宣布結束日期屬明智。

市場目前預計，購債計劃將在12月結束，而且在2019年中左右會加息，大多數決策者表示對該預期感到滿意。歐央行行長德拉吉早前曾表示，這樣的數字不完全符合央行維持通脹率接近但低於2%的目標。

另外，德拉吉任期明年屆滿後將卸任行長一職。被問及是否有意接替德拉吉時，魏德曼表示，現在討論這個問題還太早，但央行管理委員會委員都有可能競選這個職位。

至於央行管理委員會委員暨芬蘭央行行長利卡寧(Errki Likannen)則未排除他成為歐央行下任行長候選人的可能性，但稱並沒有為此而進行活動。他指出，對物價穩定的立場依然不變，當通脹率升至2%上方時，會要求加息；仍遠低於2%時，央行必須刺激經濟。

外界認為，利卡寧屬溫和的鷹派委員，擁護德拉吉的立場，是在各方妥協情況下的潛在候選人。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。