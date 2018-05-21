國際財經

德央行行長魏德曼(Jens Weidmann) 認為，歐洲央行決策者應趕快宣布結束量化寬鬆(QE)政策，又對明年角逐歐央行行長一職持開放態度。

隨着通脹率緩緩升高，歐央行決策者如今正在討論是否在9月之後結束其規模達2.55萬億歐羅的買債計劃。

魏德曼接受德國傳媒訪問時指出，歐央行最近預測為，2020年時歐羅區通脹率將在1.7%，符合官員對物價穩定的定義。

魏德曼認為，考慮到經濟快速增長，今年結束購債計劃似乎是合理的，貨幣政策正常化不應受到不必要的推遲。他無意預測管委會的決定，但認為及早澄清這個問題並宣布結束日期屬明智。

市場目前預計，購債計劃將在12月結束，而且在2019年中左右會加息，大多數決策者表示對該預期感到滿意。歐央行行長德拉吉早前曾表示，這樣的數字不完全符合央行維持通脹率接近但低於2%的目標。

另外，德拉吉任期明年屆滿後將卸任行長一職。被問及是否有意接替德拉吉時，魏德曼表示，現在討論這個問題還太早，但央行管理委員會委員都有可能競選這個職位。

至於央行管理委員會委員暨芬蘭央行行長利卡寧(Errki Likannen)則未排除他成為歐央行下任行長候選人的可能性，但稱並沒有為此而進行活動。他指出，對物價穩定的立場依然不變，當通脹率升至2%上方時，會要求加息；仍遠低於2%時，央行必須刺激經濟。

外界認為，利卡寧屬溫和的鷹派委員，擁護德拉吉的立場，是在各方妥協情況下的潛在候選人。