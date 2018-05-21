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中美就貿易爭拗達成6項共識，花旗認為中美貿易戰的風險已明顯下降。

不過，花旗指出，中美兩國之間爭議的根源，仍然未獲解決，而過去兩輪的貿易談判，基本上符合該行基本觀點，即貿易戰可根據各國之間的巨大經濟利益而避免，但中美經貿關係仍存在許多問題，相信未來仍可能出現摩擦。

花旗認為，中國的工業政策技術收購、滙率管理等，都可能引起兩國的潛在糾紛。

中美兩國發表聯合聲明，宣布達成6項共識，包括中國將會大量採購美國商品及服務，藉此收窄美國總統特朗普大肆批評的巨大貿易逆差。