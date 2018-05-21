國際財經

美國財長努欽(Steven Mnuchin)承認，修訂北美自由貿易協定(NAFTA)談判可能要延續至明年。

努欽向霍士新聞台(Fox News)表示，美加墨三方目前在多個議題上分歧仍然大，會繼續磋商。他又稱，總統特朗普對於與加拿大及墨西哥商討一份對美國好的協定更感興趣，而並不是在擔心趕及於某個限期前完成談判。

不過，由於美國11月將舉行中期選舉，努欽承認，有可能要待明年新一屆國會會期開始，才能審議新協定。這意味墨西哥7月大選前亦可能無法達成協議。