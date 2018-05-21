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中美經貿磋商後發出聯合聲明宣告不打貿易戰，雙方不會相互加徵關稅。商務部國際貿易研究院研究員梅新育認為，這結果守住了中方不可退讓的三大底線。

梅新育於《人民日報》海外版微信公眾號發表文章指出，三大底線包括以中國擴大進口的積極主張緩解貿易不平衡，而不是中國減少出口的消極主張；沒有設定美方當初提出的「中國削減2000億美元貿易順差」指令性計劃指標；以及維護了中國追求產業升級、自我發展的權利。

梅新育表示，聯合聲明中提出的中國擴大從美國進口兩大重點領域農產品和能源，符合雙方共贏原則。

文章又指出，這回以擴大進口方式化解中美貿易失衡與貿易戰，不等於這回達成的聯合聲明在具體執行中不會遇到磕磕絆絆，也不等於聯合聲明中沒有明確指明中方關注的那些經貿問題(如中興問題)就會煙消雲散，更不等於中美經貿爭端會就此消失，重申在可預見的未來，中國與其他國家、特別是與美國的貿易戰不會斷絕。

梅新育認為，展望未來，美國選舉年、經濟蕭條年，也是中美貿易戰高風險年。今年正值中期選舉年，美方對中國搞出這場貿易戰；2020年美國總統大選，而且按照美國經濟周期運行規律，2020年美國經濟很可能再次遭遇危機。對此，應當做好足夠的思想準備。