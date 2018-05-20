國際財經

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)在星期日表示，歐盟可能向因與伊朗做生意而被美國制裁的企業提供賠償。

他接受當地電台訪問時指出，根據1996年制裁古巴的事件，歐盟可以這樣做，作為保護歐洲企業不受美國制裁威脅的手段之一。歐盟領袖一直強調，希望在美國退出後，伊朗核協議依然有效。

當年，美國想制裁與古巴有生意的歐洲公司，歐盟警告將作出補償及向美國企業實施報復，迫使美國取消計劃。

勒梅爾認為，只要歐盟今次加強有關規定，也會產生相關效果。