國際財經

美國股市在本周將進入上半年最後一個完整交易周，夏季即將來臨之際，美國本周沒有重要的經濟數據與藍籌業績，專家指出，美國10年期國庫券孳息、美元滙價與油價將繼續可能成為投資者沽貨的主要根據，而貿易議題與北韓問題也是市場焦點。

上周，美滙與油價同步上升，債息最高見3.1%。Voya Global Perspectives分析員指出，強美元不利跨國企業的海外銷售表現，以及新興國家債務，而油價高企也打擊零售銷售與消費者情緒；加上債息高企，情況更不樂觀。

另外，美朝峰會前景不明朗，也會是不利股市的另一要素。儘管北韓在上周五發表措詞強硬的不滿美韓軍演訊息，但美國總統特朗普上周末指出，與北韓領袖金正恩在6月12日的峰會將如期舉行。

此外，中美貿易談判進展也惹人揣測。雖然雙方在上周六表示，談判有進展，但是中國沒有表明認同美方提出的削減2000億美元貿易逆差建議。

具體方面，本周最具瞄頭的藍籌業績消息，是周二發表財報的惠普企業與零售巨擘TJX；周三則有Target、Tiffany與L Brands。

經濟數據方面，市場預期周三公布的4月美國新屋銷量，將是67萬間，前一月為69.4萬間；同日，聯儲局將公布上月議息紀要；周四，美國公布4月二手屋銷售表現，市場預期年率化銷量為557.2萬間，前一月為560萬間；周五，美國密歇根州大學公布5月消費者情緒指數，市場預期為98.8，與前一月相若。