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中美就經貿磋商發表聯合聲明，雙方同意採取有效措施，降低美國對華貿易逆差，包括中方將大量增加購買美國的商品及服務。

國務院副總理劉鶴表示，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

聯合聲明稱，為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。

雙方同意增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。

雙方同意加強合作保護知識產權。中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境。雙方同意繼續保持高層溝通，積極尋求解決各自關注的經貿問題。

劉鶴表示，這次中美貿易磋商的最大成果，是雙方達成共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

劉鶴稱，中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。這既可以推動中國經濟轉向高質量發展，滿足人民的需要，也有利於美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。

劉鶴指出，此次雙方取得共識有其必然性，但同時也要認識到，冰凍三尺非一日之寒，解決兩國經貿關係多年來的結構性問題需要時間。中美經貿關係健康發展是符合歷史潮流的，無人能擋，面對未來兩國關係發展中可能遇到的新曲折新矛盾，要冷靜看待，堅持對話，妥善處理。