國際財經

歐盟委員會表示，已告知世界貿易組織(WTO)一份未來可能對美國加徵關稅的產品清單，如果美國對歐盟加徵鋼鋁關稅的措施生效，歐盟將採取報復措施。

歐盟表示，報復措施意在以同等方式補償美國加徵鋼鋁關稅對歐盟造成的影響，一旦歐盟採取的措施生效，將是有效的保障措施。歐盟在告知世貿組織之前已將報復清單刊登在歐盟《官方公報》上，該清單可能於6月20日生效。

歐盟認為，是次通告是歐盟在世貿組織框架下，維護自身權益的程序性步驟，並不會立即對美國進口產品加徵關稅，但未來一旦啟動徵稅將完全符合世貿組織相關規則。