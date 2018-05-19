港股夜期收報30768點，跌128點，較昨日恒指低水280點。另外，ADR港股比例指數收報30963點，較香港低85點。
本地焦點簡訊
‧阿里巴巴主席馬雲出席港大學位頒授典禮，稱香港需改變並配合世界大勢發展
‧樓價升勢凌厲，CCL四大整體樓價指數連續3周齊創新高，為15周以來首見
‧三一國際(00631)首季純利按年增1.4倍，收入增96.46%
‧國能國際資產(00918)預期年度將錄得純利，去年同期虧損1274.9萬元
‧綠色動力環保(01330)獲中證監書面通知核准A股發行
‧青島港(06198)首季盈利9.33億元人民幣，按年增長22.46%
‧眾安在綫(06060)：首4個月原保險保費收入總額約30.54億元人民幣
‧TCL多媒體(01070)附屬向樂融致新注資3億元人民幣
‧貴聯控股(01008)派發每股特別股息12.75仙，將於7月10日或前後派發
‧中國生物製藥(01177)首季盈利按年增長33.18%，派首季股息2港仙
‧萬邦投資(00158)半年盈利按年增91.69%，派中期息2.3元
港元再度觸發弱方兌換保證，金管局周五在紐約交易時段買入59.9億港元，維持港滙穩定，下星期三(23日)銀行體系結餘減至1094.63億港元。
北京周五否認願意削減美國對華貿易逆差2000億美元，投資者靜待中美談判結果，美股表現牛皮，道指最多下滑49點，亦曾倒升60點，收市微升1點，報24715點，波音高收2.06%；標指跌0.26%，金融板塊挫0.9%，能源板塊跌0.8%；納指則下滑0.38%。
白宮貿易顧問庫德洛(Larry Kudlow)周五披露，中國已滿足美國的眾多要求，包括削減美國對華貿易逆差等，但雙方仍未達成協議。
紐約6月期油跌21美仙或0.3%，收市報每桶71.28美元，本周累升0.8%，是連續第三周錄得進賬。布蘭特7月期油倒退79美仙或1%，收報78.51美元，本周累升1.8%，是連升六周。
金融市場焦點簡訊
‧ICE美滙指數紐約尾市升0.1%，報93.593
‧美國10年期國庫券孳息從3.1%高位輕微倒退，報3.07%
‧紐約6月期金升1.9美元或0.2%，收報每盎斯1291.30美元，本周累跌2.2%
‧意大利富時指數重挫1.48%，一周累計跌2.9%；英、德、法股市溫和收跌
‧《華爾街日報》：美國取消本周與南韓軍演，南韓欲為美朝峰會創造緩和氣氛
‧外電：「滬倫通」2018年啟動，允許中國企業在英國發行全球存託憑證(GDR)
‧人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.37，收報6.3760，貶值89點子