國際財經

《華盛頓郵報》引述消息人士稱，美國總統特朗普私下促請郵務監督Megan Brennan，要求美國郵政局倍增收取亞馬遜及其他公司的郵遞費用。

不過，消息人士指出，Megan Brennan在2017年與2018年兩度拒絕了特朗普的提議，表示郵遞費用是根據合約收取，也有獨立委員會審查。特朗普曾經多次提出，美國郵政局與亞馬遜所簽的郵遞合約對納稅人不公平。

白宮未有回應查詢。亞馬遜與美國郵局拒評上述消息。亞馬遜行政總裁貝索斯是《華盛頓郵報》的持有人。