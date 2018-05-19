國際財經

中美貿易談判成為市場焦點，周五一度有傳中國願意讓步，削減美國對華貿易逆差2000億美元，但北京隨即否認。由於外界難以掌握中美談判狀況，投資者靜待進一步消息，美股表現相當牛皮，收市普遍偏軟。

波音飆逾2%撐市

在飛機製造商波音及重型機械製造商Caterpillar均升超過1%帶動下，道指低開後早段一度下滑49點，但很快倒升60點，其後呈牛皮上落狀態，收市站穩僅升1點，報24715點，波音高收2.06%，Caterpillar漲1.31%；標指跌0.26%，金融板塊挫0.9%，能源板塊跌0.8%，標指與道指本累累計同跌0.5%；科技股表現較差，納指下滑0.38%，有晶片製造商發布的業績前景展望欠佳，拖累一眾晶片股回落，當中英特爾跌2.39%；新聞節目《六十分鐘時事雜誌》預告，最新一集內容會批評Google打擊競爭者，拖累其母公司Alphabet股價挫1.13%。小型企業指數羅素2000則連續3日創新高。

美滙又新高 油價回吐

亞股在投資者消化中美貿易談判的形勢後，周五普遍向上，日圓偏軟令日股升0.4%。歐股疲弱，英、德、法股三大市場均溫和低收，但意大利急挫1.48%。

美滙指數又創5個月新高，曾升至93.83，美市尾段報93.67，上揚0.2%。美元兌日圓一度突破111日圓關口，見4個月新高的111.09日圓，尾段報110.72日圓。在意大利政局陰霾下，歐羅邁向連續5周錄跌幅，是2015年以來首次，一度低見1.1750美元的5個月低位，尾段報1.1769美元，上日尾市為1.1794。

美元強勢導致資金從新興市場流走，新興經濟體貨幣受壓。印尼央行周四市後宣布加息四分一厘，至4.5厘，是3年多以來首次加息，惟印尼盾周五未止瀉，跌至兩年半新低。巴西亦受影響，儘管巴西央行嘗試停止減息阻止資金外流，但雷亞爾續跌逾1%，連續第5日向下。

紐約期油連續第三周錄進賬

紐約6月期油跌21美仙或0.3%，收報每桶71.28美元，本周累升0.8%，是連續第三周錄得進賬。前一天曾升破80美元的布蘭特7月期油，收市倒退79美仙或1%，報78.51美元，本周累升1.8%。

紐約6月期金升1.9美元或0.2%，收市報每盎斯1291.30美元，本周累計跌2.2%，是2017年12月8日當周以來最大單周跌幅。美國10年期國庫券孳息周五保持在7年高位，介乎3.064%至3.125%。