國際財經

全球最大罐裝湯生產商金寶湯(Campbell Soup)公布，行政總裁(CEO)Denise Morrison即時離職，而集團也會全面嚴格評估業務。公司同日公布的業績，其中全年預測較市場悲觀。

消息公布後，金寶湯股價即市急挫，早段跌幅達11%，創下五年新低。其他食品集團股價也受累。

現年64歲的Morrison出任金寶湯CEO已有七年，公司沒有解釋她即時離職的原因，只說董事Keith McLoughlin已出任臨時CEO。

金寶湯又表示，將對所有業務計劃與資產組合進行最嚴格的評估，以改善整體財政表現。集團財務總監Anthony DiSilvestro向分析員表示，評估涉及所有業務。

消費者口味呈現變化，令到罐裝湯市場一直存在經營困局。金寶湯近年致力開拓新鮮食品業務，但表現欠佳。

金寶湯周五公布第三季錄得淨虧損3.93億美元(30.65億港元)，主要是替新鮮食品業務撥備6.47億美元。撇除一次性項目，每股盈利為70美仙，優於湯森路透綜合分析員預期平均值10美仙。淨收入升15%至21.3億美元。

公司又披露，8星期前完成收購小吃生產商Snyder’s-Lance的交易，導致2019年度每股盈利受損，集團估計年度每股盈利最新跌幅預測介乎5%至6%，原先為1%至3%。