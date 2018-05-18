國際財經

在本周初美債收益率再度升破3%重要關口後，周四(5月17日)10年期美債收益率再創新高，美債收益率持續攀升令市場普遍預期美國聯儲局將於6月份加息以抑制經濟過熱而引起的通脹，並預計聯儲局下半年或將再加息兩次，美滙指數受此推動持穩於5個月高位附近整固，並錄得連續4個交易日收漲，倫敦金則跌至日內低位1285.1美元，刷新自2017年12月27日以來的近5個月新低。

值得留意的是，儘管美滙指數維持強勢，但倫敦金已連續兩個交易日收於1290美元上方，顯示黃金於1285美元至1286美元區域存在一定支持。事實上，黃金跌勢暫緩很大程度得益於全球地緣政治風險回升，美伊外交關係惡化以及北韓與美國的微妙關係令市場避險情緒有所回升。

此外，美國總統特朗普(Donald Trump)周四(5月17日)在白宮會見中國國務院副總理劉鶴，但鑒於特朗普此前曾表示「懷疑」本次中美貿易磋商的前景，市場普遍未敢樂觀。同日內日本稱正考慮對美國徵收報復性關稅，規模高達450億日圓，該數額基本等同於美國對進口鋼鋁產品徵收的高關稅額。而歐盟委員會亦發佈一項法律，預計截至6月20日，可能對28億歐羅(約33億美元)美國商品對等徵收25%的關稅。市場憂慮隨著中、歐、日的聯手或將導致更多國家加入對抗美國貿易保護主義的行列上，屆時全球剛剛復蘇的經濟或將再度受到衝擊。

另一方面，美國聯儲局自2015年12月啟動加息周期以來已加息6次，累計的加息效應令新興市場遭受的衝擊開始顯現，繼阿根廷、土耳其資金流出令當地股市滙市大幅下挫後，巴西央行16日宣布維持基準利率在6.5%，這一決定與市場預期降息的舉動大相徑庭，也違背了巴西央行此前給出的政策指引(巴西央行自2016年10月起連續十多次降息，將基準利率從14.25%降至6.5%)，巴西央行的意外之舉無疑是為了應對日益惡化的外部環境，遏制資金外流壓力而暫停降息。若新興市場危機加劇導致環球股市大跌，避險需求的回升或可為金價帶來支持。

不過，由於臨近聯儲局6月議息(美國6月加息概率已接近100%)，美元和美債的持續上漲對黃金仍然是很大的壓制，加之黃金本周二(5月15日)失守1300美元重要心理關口，刷新年內新低，同時亦跌破了2018年以來形成的1303美元至1360美元大型整固區間，若短期內無利好因素刺激，倫敦金或將進一步下探1280美元甚至進一步跌至1270美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1293-1295美元區域阻力，我們將沽出倫敦金，下望1271，升穿1298美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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