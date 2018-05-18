國際財經

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，金融危機後所採取的規則，在過去10年來已令美國大型銀行更具韌性，應在下一次經濟衰退受考驗後，才再縮減這些規則。

梅斯特重申，美國經濟前景依然強勁，但不表示要收緊對銀行的資本緩衝要求。她認為，應維持金融危機以來所採取的銀行規則，以了解這些規則在整個周期的表現後，再作重大調整。

支持漸進加息的梅斯特稱，如果這類針對銀行的規則仍未足夠，便有可能需要更加激進地收緊政策，以防範不斷加劇的金融穩定風險。