訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:27 國際財經

梅斯特:應維持金融危機來銀行規則

放大圖片

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，金融危機後所採取的規則，在過去10年來已令美國大型銀行更具韌性，應在下一次經濟衰退受考驗後，才再縮減這些規則。

梅斯特重申，美國經濟前景依然強勁，但不表示要收緊對銀行的資本緩衝要求。她認為，應維持金融危機以來所採取的銀行規則，以了解這些規則在整個周期的表現後，再作重大調整。

支持漸進加息的梅斯特稱，如果這類針對銀行的規則仍未足夠，便有可能需要更加激進地收緊政策，以防範不斷加劇的金融穩定風險。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。