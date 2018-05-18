國際財經

美國文儀器材巨擘施樂(Xerox)終止與日本富士菲林(Fujifilm)的合併協議，富士菲林擬起訴施樂及索償。

富士菲林社長兼COO助野健兒表示，因施樂單方面終止該61億美元(約476億港元)的併購交易，公司將盡快提出損害賠償訴訟。

兩公司1月達協議，將施樂併入聯營公司富士施樂(Fuji Xerox)，之後富士菲林擁新公司過半股權。施樂周日發聲明稱，過去數星期，一直要求富士菲林改善條款不果，加上對方未能在上月15日限期前提供富士施樂的審計財務報告，故決定終止交易。