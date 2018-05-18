訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:06 國際財經

富士菲林遭終止合併 擬起訴施樂兼索償

美國文儀器材巨擘施樂(Xerox)終止與日本富士菲林(Fujifilm)的合併協議，富士菲林擬起訴施樂及索償。

富士菲林社長兼COO助野健兒表示，因施樂單方面終止該61億美元(約476億港元)的併購交易，公司將盡快提出損害賠償訴訟。

兩公司1月達協議，將施樂併入聯營公司富士施樂(Fuji Xerox)，之後富士菲林擁新公司過半股權。施樂周日發聲明稱，過去數星期，一直要求富士菲林改善條款不果，加上對方未能在上月15日限期前提供富士施樂的審計財務報告，故決定終止交易。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。