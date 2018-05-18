國際財經

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)表示，北美自由貿易協定(NAFTA)成員國離達成協議有一段距離。但他強調，將繼續與加拿大及墨西哥討論NAFTA議題。

美國國會議長瑞安曾經表示，周四是美國國會可趕及今年內審議NAFTA新協議的最後限期。

萊特海澤的辦公室發表聲明指，3個國家對知識產權、農業市場開放、能源業、勞動市場、產地來源等議題存在分歧。

聲明強調，美國將致力商討，確保訂立一份讓美國工人、農民與商界等受惠的協議。