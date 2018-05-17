國際財經

【新股追蹤】TL NATURAL GAS暗盤升16%

湖北省荊州市壓縮天然氣(CNG)供應商TL NATURAL GAS(08536)周五於創業板掛牌，掛牌前夕的暗盤價造好。據耀才暗盤交易中心資料顯示，曾高見0.6元，較招股價0.48元升25%；收報0.56元，升16.67%。

本地焦點簡訊

‧港股夜期收報30880點，無升跌，較昨日恒指收市低水62點

‧ADR港股比例指數收報30985點，較港收市高43點

‧騰訊ADR折合413.29港元，較香港高2.29元或0.56%

‧中式火鍋店海底撈擬在香港主板上市，公司去年盈利按年增長22.1%

‧美國納指上市的萬春藥業(BeyondSpring)據報正與投行商討來香港上市

‧螞蟻金服據報管理2.2萬億元人民幣資產，是全球最大消費者財富管理平台

‧遠展(00035)附屬夥新發(00017)等中標新加坡土地，作價約24億港元

‧偉易達(00303)年度業績盈利按年增長15.25%，派末期息63仙

‧華虹半導體(01347)控股股東售股，佔已發行股本約2.69%

‧華潤醫藥(03320)擬收購江中集團51%或以上股權

‧金管局：反映銀行平均資金成本的綜合利率4月底為0.4厘，按月升2基點

‧政府統計處：2至4月經調整失業率降至2.8%，低於預期，是逾20年最低



金管局再承接19.63億港元沽盤 連續三日入市

港元滙價持續疲弱，再度觸發弱方兌換保證，金管局5月17日在紐約交易時段買入19.63億港元，下星期一本港銀行體系結餘將會縮減至1154.71億元。

中國傳提建議削美國2000億貿易逆差

路透引述美國官員稱，中國向美國提出購買美國貨品與其他措施，以削減2000億美元貿易逆差的計劃。

10年期美債息7年高 道指反覆低收54點

布蘭特期油自2014年11月後首度升穿80美元，華爾街能源股板塊造好，但美國總統特朗普表示懷疑中美貿易會談不會成功，加上10年期國債孳息7年以來首度升穿3.1厘，都拖累利股反覆回落，道指曾跌129點，收市只回吐54點，報24713點；標指跌0.09%；納指低收0.21%。

沃爾瑪首季盈利跌三成 勝預期

美國零售商沃爾瑪(Walmart)第一財季業績各項表現均優於預期，盈利按年跌29.78%，收入升4.38%，同店銷售增長2.1%。

金融市場焦點簡訊

‧ICE美滙指數升0.1%至93.462，仍低於今年高位93.632

‧美國10年期債息創下3.122厘的7年新高

‧布蘭特7月期油收市升2美仙，報每桶79.30美元，美股收市後最高見80.50美元

‧紐約6月期金跌0.2%，收報每盎斯1289.40美元，是去年12月底以來最低

‧紐約6月期油創3年半新高，曾高見72.3美元，收市沒變動，報每桶71.49美元

‧美國新申領失業救濟人數上周升1.1萬，至22萬人，人數多於預期

‧美國長期申領失業救濟人數跌8.7萬人，跌至1973年以來最低水平

‧網上支付系統商PayPal以22億美元收購iZettle

‧歐股造好，英國三連升，富時100指數收報7787點，升0.70%，創逾四個月新高

‧印尼央行加息0.25厘，指標利率升至4.5厘，是2014年11月來首次加息，符預期

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)終止連續3日走貶，收市微升15點子，報6.3671