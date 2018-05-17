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今日 06:20 國際財經

Nordstrom上季同店銷售收益增幅遜預期

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美國大型百貨集團Nordstrom公布，第一財季純利按年升38%至8700萬美元(6.78億港元)。每股盈利為51美仙，收入升5.8%至34.7億美元，上季同店銷售收益升0.6%；FactSet預期為43美仙、34.6億美元與1.1%。

同時，集團輕微修訂了年度每股盈利預測的下限，最新區間介乎3.35至3.55美元，原先為3.30至3.55美元。該公司維持2018年收入預測區間152億至154億美元不變。

消息公布後，Nordstrom市後股價下滑逾5%。

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