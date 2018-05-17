國際財經

市場憂慮美國制裁伊朗會導致全球石油供應減少，支持油價繼續向上，布蘭特期油更自2014年11月後首度升穿80美元。這帶動美國能源股造好，部分抵消美股受思科（Cisco）業績較預期差的拖累。三大指數開市後向下，道指初段及中段最多仍轉升70點，但特朗普其後會見北約官員時表示，他懷疑中美貿易會談不會成功，原因是中國已變得「非常寵壞」，拖累道指跌勢擴大，收市仍溫和回落。美國10年期國債孳息7年以來首度升穿3.1厘，則對美股打擊不大。

道指尾段一度跌129點，收市反覆回吐54點，報24713點。思科關鍵業務比預期差，股價收市跌3.76%，是道指成分股中最差；標指跌0.09%，能源股板塊逆市升1.49%；納指低收0.21%。反映中小企表現的羅素2000指數連續第二天創新高，反映除了能源板塊外，目前令美股市場氣氛良好的是中小企。

美元續強 兌日圓見110.80

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）市前公布業績，各項季度表現均優於預期，每股盈利1.14美元，收入為1226.9億美元，同店銷售增長2.1%，惟股價向下，收市挫1.9%。

布蘭特7月期油升穿80美元，收市升2美仙，報每桶79.30美元，美股收市後最高見80.50美元。紐約6月期油同樣創3年半新高，曾高見72.3美元，收市沒變動，報每桶71.49美元。法國油企道達爾（Total）警告如未獲美國豁免，將退出伊朗石油項目，令外界擔心歐盟能否挽救伊朗核協議。

亞洲市場方面，日股未受核心機械訂單下跌影響，升0.53%，但其他亞洲市場均受累美國債息高企而下跌。歐股全線向上，周三因擔心民粹政府上台而急瀉的意大利股市也反彈。

歐羅曾挫至5個月低位1.1778美元

不過，意大利政局持續困擾歐羅，歐羅在1.18美元關口徘佪，即市曾跌至5個月低位1.1778，尾市報1.1798，略高於周三的今年低位1.1763。債息高企帶動美元需求，ICE美滙指數升0.1%至93.462，仍低於今年高位93.632。美元兌日圓曾升至1月23日以來最高的110.80，尾市報110.74，升0.3%。

美10年期債息曾觸及3.122厘

美國10年期債息周三美市末段突破3.1厘後，周四反覆向上，創下3.122厘的7年新高。2年期短債息率也再刷新9年半新高，曾升至2.606厘，其後回落至2.571厘，跌1.8個基點。

紐約6月期金跌2.1美元或0.2%，收市報每盎斯1289.40美元，是去年12月底以來最低。

數據方面，美國新申領失業救濟人數上周升1.1萬，至22萬人，人數多於預期，但長期申領人數下跌8.7萬人，跌至1973年以來最低水平。