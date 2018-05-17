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今日 02:53 國際財經

憂中美貿談破裂 道指尾段反覆挫逾百點

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美股道指周四輕微低開後窄幅反覆上落，早段及中段大部分時間向好，最多曾升70點，主要受油價上漲帶動能源股造好支持，尾段由於美國總統特朗普質疑中美貿易談判難以成功，道指一度擴大跌幅至129點，曾觸及24639點低位。

本港凌晨2時33分，道指跌60點或0.24%，報24708點；標普500指數跌0.11%，報2719點；納斯特綜合指數跌0.26%，報7378點。

沃爾瑪第一季盈利按年跌29.78%，高於市場預期，但股價下挫2.3%，是跌幅最大道指成份股。科技股思科下滑1.57%，微軟回落0.86%，蘋果跌0.60%。

地緣政治關係同樣受到關注，北韓與美國的首腦會談會否與韓朝高級別會談一樣，最終未能成事受到市場注視。北韓外務省第一副相金桂冠日前指出，北韓對只單方面要求棄核的對話毫無興趣，朝方將重新考慮是否出席朝美首腦會談。此外，在核問題上，北韓亦重申不會拿經濟建設與美國做交易。

布蘭特7月期油突破每桶80美元，是2014年以來首次。油股造好，雪佛龍報升0.58%。可口可樂漲1.58%，暫時是表現最佳道指成份股。

美國10年期債息繼續攀升，並升穿3.1厘，最高攀至3.12厘。惟債息上漲對美股影響暫時不大。

另外，中美第二輪貿易談判周四開始在華盛頓舉行，目前兩國之間在關稅問題上仍然陷入僵局。

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