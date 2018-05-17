國際財經

美國百貨巨擘J.C. Penney公布，第一財季錄得淨虧損7800萬美元(6.08億港元)，去年同期虧損為1.87億美元；期內每股經調整虧損22美仙，收入倒退3.9%至26.7億美元，FactSet預期為虧損23美仙與收入26.1億美元。

J.C. Penney指出，上季同店銷售收益升0.2%，低於FactSet預期的2.1%。

Penney仍預期年度同店銷售收益升2%，但每股經調整業績預測區間修訂為虧損7美仙至13美仙利潤，原先為5至25美仙利潤。