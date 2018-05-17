國際財經

CNBC電視報道，美國總統特朗普周四表示，他質疑美國正與中國舉行的貿易談判能否取得成功。

特朗普周四會見北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)時表示，他懷疑中美貿易會談不會成功的原因，是中國變得「非常寵壞」。

特朗普的評論曝光後，美股道指擴大跌幅至超過100點。

特朗普一直評擊中國的不公平貿易政策，導致對美國錄得巨額貿易盈餘，長期佔了美國便宜，但這種情況將不會再發生。

應美國財長努欽邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴率領的代表團，目前正在華盛頓訪問，與美國政府高層就貿易關係展開會談，試圖化解兩國的貿易爭端。CNBC早前引述與會人士透露，劉鶴對與美國達成貿易協議樂觀。但外電引述隨團內地官員預計，談判相當艱巨，特別是上次劉鶴訪美時曾受到冷待。美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）亦認為，中美距離解決貿易糾紛仍然很遠，美國期望看到中國能提供開放市場的明確時間表。

劉鶴周三在華盛頓分別會見美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)、臨時參議長、參議院財委會主席哈奇(Orrin Hatch)，以及眾議院籌款委員會主席布雷迪(Kevin Brady)等議員。新華社報道，劉鶴在會見美國參眾兩院重要議員時指出，中美發展長期健康穩定的合作關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中美共同利益遠大於分歧，合則兩利、鬥則俱傷。中美經貿關係本質上是互利共贏。