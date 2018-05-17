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今日 01:09 國際財經

加拿大退休金去年回報11.6%

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加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)公布，主要基金在截至3月底止的2018財政年度增值394億加元，年度回報率為11.6%。

CPPIB行政總裁Mark Machin表示，推動基金增長的主要動力是來自持有的上市股票增值。根據公告，CPP基金在撇除成本後的投資淨收入為367億加元，僱員與僱主供款淨貢獻為27億加元。

截至3月底，CPP基金資產淨值為3561億加元，而2017年度末為3167億加元。作為回報表現的評估基準，基金過去10年平均回報率為6.2%，5年平均回報為10.4%。

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