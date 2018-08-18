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美國國庫券市場續有拋售壓力，10年期美債孳息率周三(16日)曾高見3.0816厘，其後稍為回落，並在3.07厘的7年高位附近徘徊。本周所見，美國10年期債息持續企於3厘上方，甚至一度突破3.1厘的關口。

現時市場最關心的問題相信是，10年期債息究竟升至哪個水平，才會刺激投資者把資金從股市轉向債市？根據美銀美林本周公布的5月份基金經理調查報告顯示，在受訪的223位、管理資產合共6430億美元的基金經理中，大部分均認為當美債孳息率升至3.6厘時，資金出現重新配置就不會令人感到意外。

目前而言，美國10年期債息要抽升至3.6厘看似難以想像；然而，隨着美債息升破3厘後， 投資者沽空美債的力度似乎有增無減，反映3.6厘這個「臨界點」可能並非遙不可及。金融網站Zerohedge披露，當前押注美國債券價格下跌的短倉規模達到前所未有的約1170億美元；另外，歐洲美元(Eurodollar)短倉(屬押注美債息上漲的倉位)更有逾4萬億美元的規模。由此可見，造淡美債已成為目前最擠擁交易(crowded trade)之一。

參考聯邦公開市場委員會(FOMC)最新預測，2018年、2019年及2020年聯邦基金利率的預測中位數分別是2.125厘、2.875厘及3.375厘；可是，現時美國主要金融機構的隔夜拆借利率(Effective Fed Funds Rate)僅在1.7厘，若聯儲局今後的加息步伐與其預測相若，市場對未來短期利率走勢的估算將會持續調升，為長期利率帶來上升壓力。

另一方面，根據紐約聯儲銀行公布的ACM模型，反映市場對未來10年利率預期的10年期風險中性利率(risk-neutral 10-year yield)，自去年第四季起反覆上揚，最新已升至3.4厘，創2007年以來最高。

值得留意的是，該指標與聯邦基金利率一向關係密切，附【圖】所見，在美國過往多次的加息周期中，ACM 10年期風險中性利率多數較目標利率更早見頂。換句話說，在風險中性利率掉頭下跌之前，美國的加息周期(或加息預期)仍會持續，美國債息與美元滙價則可能繼續維持強勢。

港股方面，恒指連續兩天先高後低，昨天裂口上升306點，報31416點，已是全日最高位，開市後迅速掉頭向下，午後跌幅擴大，於收市競價時段(U盤)再被嘜低，以全日低位30942點收市，跌168點(0.54%)；主板成交額增至1113億元，為本月最高；上揚股份佔42%。從技術走勢分析，恒指雖然連跌3天，但依然企穩100天線(約30881點)，考慮到下方較大型的成交量密集區約在30900點附近位置，而14天RSI亦穩守50強弱分界，故恒指暫未見轉弱的跡象，預料短期將繼續於3月份至今的徘徊區頂部(約31700點)與30900點之間爭持。

信報投資研究部

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