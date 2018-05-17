國際財經

周三(5月16日)公布的日本第一季實際國內生產總值(GDP)初值意外按年下跌0.6%，按季下跌0.2%，兩者均遜於市場預期。鑒於日本此前已實現連續8個季度的長周期經濟擴張，市場憂慮日本經濟或將放緩增長步伐，結束28年以來的最長經濟復甦。此外，10年期美債息率的持續走高推動美滙指數升至近5個月高位，美元/日圓維持在110.00上方整固。

值得留意的是，自美國總統特朗普(Donald Trump)的關稅政策實施以來，韓國獲得了永久關稅豁免，而歐盟、加拿大、墨西哥等國亦獲得了暫時性的關稅豁免，但作為美國的親密盟友之一的日本卻沒有獲得關稅豁免，不僅如此，周四(5月17日)NHK報導稱日本正考慮對美國徵收報復性關稅，規模高達450億日元，該數額基本等同於美國對進口鋼鋁產品徵收的高關稅額。市場擔憂日本將成為繼中國、歐盟之後第三個國家對美國實施報復性關稅，若美日貿易進一步惡化，恐將對日本經濟造成重大衝擊。

另一方面，周二(5月15日)日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)表示因通脹率距離2%還有一定距離，現在完全不會考慮改變10年期收益率曲線目標，鑒於多年來日本央行一直試圖通過大舉購買債券和其他資產將通脹率推升至2%的目標，日本通脹持續低迷令市場相信日本央行退出寬鬆計劃的時間表或將推遲至2020年，而美元/日圓亦將受此因素推動進一步走強。

不過，北韓朝中社周二稱鑒於韓國與美國近日開展聯合軍演等挑釁與對抗行為，北韓不得不中止原本預計於16日舉行的北南高級別會談，同時警告華盛頓仔細考慮下個月金正恩和特朗普峰會的「命運」，該消息令市場一度認為緩和的美朝關係蒙上了陰影。此外，中東地緣政治局勢持續發酵，投資者需小心市場避險情緒升溫或會為日圓帶來短期上行動力。

技術分析方面，美元/日圓自周二成功升破110.00後持續企穩110之上，今日更進一步攀升至時段高位110.73，刷新自1月23日以來近四個月新高，由於目前美元/日圓仍維持於日線圖的上升通道內波動，後市仍有進一步上行動力。投資者應重點關注周五(5月18日)公布的日本4月全國消費者物價指數(CPI)，若數據表現不佳則意味着日本將面臨經濟和通脹萎縮的雙重壓力，屆時美元/日圓有望突破111.00並進一步上探111.60甚至112.00水平。

策略方面，我們根據5月11日策略已於110.00沽出美元/日圓，但於110.20平倉，虧損20點。短期內若美元/日圓回落至109.50-109.60區域支持，我們將買入美元，上望110.50，跌穿109.10止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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