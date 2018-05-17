國際財經

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)表示，聯儲局的基準利率很接近中性利率，而進一步加息將導致經濟增長放緩與壓抑通脹。

布拉德接受外電訪問時指出，由現時開始，聯儲局已進入約束性區間，所以當局要確認是否真的需要加息，因為未來五年的通脹很可能低於目標水平。

布拉德的大部分聯儲局同僚相信，因應失業率處於3.9%與通脹接近2%水平，聯儲局今年內再加息兩次是合適的。

另外，布拉德指出，有足夠的理由支持央行應評估目前通脹指標是否合適，儘管有關步驟可能最終不改變通脹目標。