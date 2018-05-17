國際財經

騰訊首季多賺61%勝預期 ADR飆6.6%

騰訊控股(00700)公布，截至3月底止首季盈利232.9億元人民幣，按年增長60.89%，勝市場預期。騰訊ADR收市折合422.35港元，較香港收市升6.6%。

美債息撲3.1厘 道指照收漲62點

儘管美國10年期債息直撲3.1厘七年新高，但美股在梅西百貨(Macy's)業績不俗刺激下仍反覆造好，道指最多漲94點，收市則上揚62點或0.25%，報24768點；標指升0.41%；納指進賬0.63%；小型股指數Russell 2000更創下歷史新高，收市報1616.37點，升1%。

避險情緒升溫 美滙創今年新高

地緣衝突惡化，資金流向避險產品，美滙指數創下今年新高。ICE美滙指數尾段升勢放緩，但仍升0.2%，報93.411，是今年以來最高。

金融市場焦點簡訊

‧美國原油庫存連跌兩周，紐約6月期油曾低見70.66美元，收市回升0.3%，報每桶71.49美元

‧美國10年期債息攀至3.093厘，再創7年新高，2年期債息也升至2.589厘的9年半高位

‧紐約6月期金升1.2美元或0.1%，收報每盎斯1291.50美元，是四日來首度反彈

‧美國4月工業生產按月漲0.7%，高於預期

‧美國梅西百貨(Macy's)上季純利按年升78.2%，每股經調整盈利48美仙，較預期高11美仙

‧英、法、德股市均溫和高收，但意股受政局拖累跌超過2%

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.38，低見6.3819，收市跌151點子，創一周新低

‧港股夜期收報31187點，升253點，較昨日恒指收市高水77點

‧ADR港股比例指數收報31576點，較港收市高465點

特朗普:中國是時候應付出更多

美國總統特朗普在Twitter帖文，批評過往美國在中美貿易談判中表現欠佳，導致每年對華貿易損失數千億美元，美國過去付出太多，現時只能作出少許讓步，反而中國應付出更多。

金管局美市最少兩度出手 共承接近95億港元

港元再觸發弱方兌換保證水平，金管局在紐約交易時段，最少兩次入市承接合共94.99億港元沽盤，本周五銀行體系結餘將會減少至1174.3億元。