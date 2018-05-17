國際財經

美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗･雷(Christopher Wray)出席參議院委員會聽證會作供時表示，非常關注類似中興通訊(00763)的企業、得到美國通訊業的一定市場份額情況。

克里斯托弗･雷回應查問時指出，不清楚總統特朗普有沒有在星期日於社交媒體發放協助中興的訊息前，有沒有想過諮詢FBI ，但對於任何與美國價值不符的外國政府、其控制的企業可取得美國通訊業界市場份額的情況，該局也會深表關注，因為有關情況可能讓這類企業干擾或偷取資訊，產生難以預計的後果。